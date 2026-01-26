Potpuna kontrola: Zahvaljujući +/- tasterima na visokopritisnom pištolju G 180 Q Smart Control, nivoi pritiska i doza deterdženta mogu se lako kontrolisati preko jednog tastera. Za sigurno uklanjanje i najtvrdokornijih fleka preko samog pištolja za raspršivanje može se aktivirati dodatni režim za pojačanje koji će angažovati još veću snagu. Osim kontrole na pištolju za raspršivanje, postavke pritiska se isto tako jednostavno i udobno mogu preneti na pištolj preko aplikacije Kärcher Home & Garden. Na LCD displeju G 180 Q Smart Control u svakom trenutku su vam pred očima postavke – bez obzira na okolnosti. Pištolj sa raspršivačem sa Quick Connect adapterom pogodan je za sve Kärcher kompresorske čistače iz asortimana Smart Control.