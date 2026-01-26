Za brzo i udobno čišćenje: Visokopritisno zamensko crevo dužine 10 metara lako se može priključiti na Kärcher kompresorske čistače klase od K4 do K7 s motalicom za crevo i adapterima Quick Connect proizvedene 2009. godine ili kasnije. Crevo visokog pritiska je dužine 10 metara i pogodno je za temperature do 60 °C i pritisak do 180 bara.