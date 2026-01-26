H 10 Q visokopritisno crevo sa Quick Connect sistemom i za uređaje sa motalicom za crevo
Zamensko crevo sa Quick Connect adapterima za brzo priključivanje. Za sve Kärcher uređaje klase K4–K7 s motalicom creva (proizvedene 2009. godine i kasnije). Crevo visokog pritiska je dužine 10 metara i pogodno je za temperature do 60 °C i pritisak do 180 bara.
Za brzo i udobno čišćenje: Visokopritisno zamensko crevo dužine 10 metara lako se može priključiti na Kärcher kompresorske čistače klase od K4 do K7 s motalicom za crevo i adapterima Quick Connect proizvedene 2009. godine ili kasnije. Crevo visokog pritiska je dužine 10 metara i pogodno je za temperature do 60 °C i pritisak do 180 bara.
Obeležja i prednosti
Rezervno crevo 10 m
- Veliki aktivni radijus.
Quick Connect priključak
- Crevo visokog pritiska je lako za manevrisanje, brzo se ubacuje i izbacuje iz uređaja i pištolja. Ovo štedi vreme i trud.
Sistem brze spojnice
- Za komforno čišćenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|245 x 264 x 65
Kompatibilni uređaji
