H 10 Q visokopritisno crevo sa Quick Connect sistemom i za uređaje sa motalicom za crevo

Zamensko crevo sa Quick Connect adapterima za brzo priključivanje. Za sve Kärcher uređaje klase K4–K7 s motalicom creva (proizvedene 2009. godine i kasnije). Crevo visokog pritiska je dužine 10 metara i pogodno je za temperature do 60 °C i pritisak do 180 bara.

Za brzo i udobno čišćenje: Visokopritisno zamensko crevo dužine 10 metara lako se može priključiti na Kärcher kompresorske čistače klase od K4 do K7 s motalicom za crevo i adapterima Quick Connect proizvedene 2009. godine ili kasnije. Crevo visokog pritiska je dužine 10 metara i pogodno je za temperature do 60 °C i pritisak do 180 bara.

Obeležja i prednosti
Rezervno crevo 10 m
  • Veliki aktivni radijus.
Quick Connect priključak
  • Crevo visokog pritiska je lako za manevrisanje, brzo se ubacuje i izbacuje iz uređaja i pištolja. Ovo štedi vreme i trud.
Sistem brze spojnice
  • Za komforno čišćenje
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,9
Težina sa ambalažom (kg) 1,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 245 x 264 x 65
Pribor
