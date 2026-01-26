HEPA 12 filter
Zahvaljujući HEPA higijenskom filteru (EN 1822:1998) vazduh koji izlazi iz usisivača čistiji je od vazduha u okruženju.
HEPA higijenski filter (EN 1822:1998) pouzdano i bezbedno filtrira najsitniju nečistoću, poput čestica polena ili alergena iz vazduha. Tako je efikasan da je vazduh koji izađe iz usisivača čistiji od vazduha u prostoriji koja se čisti. Preporučujemo zamenu filtera jednom godišnje. HEPA 12 higijenski filter je kompatibilan sa VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređajima.
Obeležja i prednosti
Gusti mrežasti filter
- Pouzdano filtrira i najsitnije nečistoće poput čestica polena i drugih alergena.
Lako zamenjivo
- Brza i jednostavna zamena zahvaljujući magnetnom držaču.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|90 x 50 x 50
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Suva prljavština