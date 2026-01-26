HEPA higijenski filter (EN 1822:1998) pouzdano i bezbedno filtrira najsitniju nečistoću, poput čestica polena ili alergena iz vazduha. Tako je efikasan da je vazduh koji izađe iz usisivača čistiji od vazduha u prostoriji koja se čisti. Preporučujemo zamenu filtera jednom godišnje. HEPA 12 higijenski filter je kompatibilan sa VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređajima.