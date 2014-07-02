HEPA 13 filter*
HEPA 13 pouzdano filtrira 99,99% svih čestica iznad 0,3 µm. Ovaj specijalni visokoefikasni filter opremljen je posebno vrednim dihtungom za zaštitu od polena, spora gljivica, bakterija i izlučevina grinja.
Obeležja i prednosti
Odgovara svim Kärcher DS usisivačima s vodenim filterom
Pouzdano filtriranje polena, spora gljivica, bakterija i grinja, koji izazivaju alergije
Brza i jednostavna zamena
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|165 x 111 x 55