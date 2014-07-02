HEPA 13 filter*

HEPA 13 pouzdano filtrira 99,99% svih čestica iznad 0,3 µm. Ovaj specijalni visokoefikasni filter opremljen je posebno vrednim dihtungom za zaštitu od polena, spora gljivica, bakterija i izlučevina grinja.

Obeležja i prednosti
Odgovara svim Kärcher DS usisivačima s vodenim filterom
Pouzdano filtriranje polena, spora gljivica, bakterija i grinja, koji izazivaju alergije
Brza i jednostavna zamena
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 165 x 111 x 55