Bilo da je suva ili mokra, fina ili gruba prljavština – izmenljiva mlaznica za mokro i suvo usisavanje obezbeđuje savršeno uvlačenje nečistoća i oduševljava optimalnim klizanjem zahvaljujući bočnim valjcima. Može se brzo i lako prilagoditi mokroj i suvoj nečistoći preko nožnog preklopnika. Na njoj se nalazi praktičan parking šiljak za brzo i udobno parkiranje usisne cevi i podne mlaznice u pauzama rada.