Izmenjiva podna mlaznica za mokro i suvo usisavanje sa integrisanim parking šiljkom
Izmenjiva mlaznica za mokro i suvo usisavanje za savršeno uklanjanje nečistoća. Lako prilagođavanje mokroj i suvoj nečistoći preko nožnog preklopnika. Za sve Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje.
Bilo da je suva ili mokra, fina ili gruba prljavština – izmenljiva mlaznica za mokro i suvo usisavanje obezbeđuje savršeno uvlačenje nečistoća i oduševljava optimalnim klizanjem zahvaljujući bočnim valjcima. Može se brzo i lako prilagoditi mokroj i suvoj nečistoći preko nožnog preklopnika. Na njoj se nalazi praktičan parking šiljak za brzo i udobno parkiranje usisne cevi i podne mlaznice u pauzama rada.
Obeležja i prednosti
Optimalno usisavanje nečistoće kod suvog i mokrog usisavanja zahvaljujući dvema integrisanim četkama, odnosno gumenim jezičcima
Praktično prilagođavanje odgovarajućoj vrsti nečistoće zahvaljujući praktičnom nožnom prekidaču
Mala upotreba sile kod usisavanja zahvaljujući vrlo dobrom klizanju bočnih točkića
Uključuje nastavak za odlaganje podne mlaznice na uređaj
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 70 x 124
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Prostorije oko kuće i bašte
- Terasa
- Ulazni sektor
- Prostorija za hobi
- Podrum
- Garaža
- Servisna radionica
- Renoviranje
- Tečnosti