Izmenljivi nastavak Home & Garden za WB 130

Za temeljno čišćenje otpornih površina po kući: izmenljivi nastavak Home & Garden za rotirajuću četku za pranje za WB 130.

U trenutku uklanja tvrdokornu nečistoću: Crne čekinje na izmenljivom nastavku Home & Garden za rotirajuću četku za pranje za WB 130 čvršće su nego prozirne čekinje na izmenljivom nastavku Universal. Savršen za čišćenje otpornih površina poput kamena, metala i plastike.

Obeležja i prednosti
Crne robusne čekinje
  • Lako uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
Za površine oko kuće
  • Savršen za čišćenje otpornih površina poput kamena, metala ili plastike.
Opcioni pribor
  • Više mogućnosti primene rotirajuće četke za pranje za WB 130.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 113 x 113 x 46
Područja primene
  • Garažna vrata
  • Čišćenje krovova i nadstrešnica (npr. za automobile)