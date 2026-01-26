Izmenljivi nastavak Home & Garden za WB 130
Za temeljno čišćenje otpornih površina po kući: izmenljivi nastavak Home & Garden za rotirajuću četku za pranje za WB 130.
U trenutku uklanja tvrdokornu nečistoću: Crne čekinje na izmenljivom nastavku Home & Garden za rotirajuću četku za pranje za WB 130 čvršće su nego prozirne čekinje na izmenljivom nastavku Universal. Savršen za čišćenje otpornih površina poput kamena, metala i plastike.
Obeležja i prednosti
Crne robusne čekinje
- Lako uklanjanje tvrdokorne prljavštine.
Za površine oko kuće
- Savršen za čišćenje otpornih površina poput kamena, metala ili plastike.
Opcioni pribor
- Više mogućnosti primene rotirajuće četke za pranje za WB 130.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|113 x 113 x 46
Područja primene
- Garažna vrata
- Čišćenje krovova i nadstrešnica (npr. za automobile)