Izmenljivi nastavak za automobile i motocikle za WB 130

Savršeno čišćenje automobila i motocikala: Izmenljivi nastavak za rotirajuću četku za pranje automobila i motocikala za WB 130.

Inovativni nastavak s četkom za pranje izrađene od mekih mikrovlakana pričvršćuje se na tanjir četke pomoću čičak-trake i može se zasebno prati u mašini na temperaturi do 60 °C. Izmenljivi nastavak Car & Bike za četku za pranje WB 130 posebno je prikladan za nežno pranje automobila i motocikala.

Obeležja i prednosti
Inovativni nastavak od mikrovlakana sa čičak trakom za učvršćivanje
  • Mašinsko pranje pri maks. 60 °C.
  • Nastavak je ubrzo ponovo spreman za upotrebu bez ikakvog velikog napora.
Posebno nežno čišćenje
  • Idealno za čišćenje površina koje su osetljive, kao što je lak.
Opcioni pribor
  • Više mogućnosti primene rotirajuće četke za pranje za WB 130.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tkanine 75% poliester, 25% poliamid
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 119 x 119 x 52
Područja primene
  • Vozila
  • Motocikli i skuteri