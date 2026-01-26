Inovativni nastavak s četkom za pranje izrađene od mekih mikrovlakana pričvršćuje se na tanjir četke pomoću čičak-trake i može se zasebno prati u mašini na temperaturi do 60 °C. Izmenljivi nastavak Car & Bike za četku za pranje WB 130 posebno je prikladan za nežno pranje automobila i motocikala.