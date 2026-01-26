Izmenljivi nastavak za automobile i motocikle za WB 130
Savršeno čišćenje automobila i motocikala: Izmenljivi nastavak za rotirajuću četku za pranje automobila i motocikala za WB 130.
Inovativni nastavak s četkom za pranje izrađene od mekih mikrovlakana pričvršćuje se na tanjir četke pomoću čičak-trake i može se zasebno prati u mašini na temperaturi do 60 °C. Izmenljivi nastavak Car & Bike za četku za pranje WB 130 posebno je prikladan za nežno pranje automobila i motocikala.
Obeležja i prednosti
Inovativni nastavak od mikrovlakana sa čičak trakom za učvršćivanje
- Mašinsko pranje pri maks. 60 °C.
- Nastavak je ubrzo ponovo spreman za upotrebu bez ikakvog velikog napora.
Posebno nežno čišćenje
- Idealno za čišćenje površina koje su osetljive, kao što je lak.
Opcioni pribor
- Više mogućnosti primene rotirajuće četke za pranje za WB 130.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tkanine
|75% poliester, 25% poliamid
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|119 x 119 x 52
Područja primene
- Vozila
- Motocikli i skuteri