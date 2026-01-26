Izuzetno dugačak uski nastavak

Potpuno izmenjen izuzetno dugačak uski nastavak. Idealan za teško dostupna mesta u automobilu (poput šupljina i proreza/spojeva). Pogodan za sve Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje.

Potpuno izmenjen izuzetno dugačak uski nastavak je sada tanji i oduševljava još boljim rukovanjem. Teško dostupna mesta poput malih šupljina ili proreza i sastava u automobilu, kao i u kući, sada se mogu očistiti uz veću udobnost. Izuzetno dugačak uski nastavak pogodan je za sve Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje.

Obeležja i prednosti
Temeljno prerađena, još tanja i posebno duga mlaznica za fuge
Za temeljno čišćenje teško dostupnih mesta u automobilu ili domaćinstvu
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Standardna nominalna širina (mm) 35
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 350 x 40 x 40
Područja primene
  • Među prostori
  • Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
  • Bočni džepovi u automobilu