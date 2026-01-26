Potpuno izmenjen izuzetno dugačak uski nastavak je sada tanji i oduševljava još boljim rukovanjem. Teško dostupna mesta poput malih šupljina ili proreza i sastava u automobilu, kao i u kući, sada se mogu očistiti uz veću udobnost. Izuzetno dugačak uski nastavak pogodan je za sve Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje.