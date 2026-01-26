Izuzetno dugačak uski nastavak
Potpuno izmenjen izuzetno dugačak uski nastavak. Idealan za teško dostupna mesta u automobilu (poput šupljina i proreza/spojeva). Pogodan za sve Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje.
Potpuno izmenjen izuzetno dugačak uski nastavak je sada tanji i oduševljava još boljim rukovanjem. Teško dostupna mesta poput malih šupljina ili proreza i sastava u automobilu, kao i u kući, sada se mogu očistiti uz veću udobnost. Izuzetno dugačak uski nastavak pogodan je za sve Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje.
Obeležja i prednosti
Temeljno prerađena, još tanja i posebno duga mlaznica za fuge
Za temeljno čišćenje teško dostupnih mesta u automobilu ili domaćinstvu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|350 x 40 x 40
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Među prostori
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
- Bočni džepovi u automobilu