Jednostavno i zgodno: Patronski filter vam omogućava usisavanje bez potrebe za dodatnom zamenom filtera. Filter se lako postavlja i skida jednostavnim okretanjem. Nisu potrebni dodatni elementi za zaključavanje. Pored toga, filter se odlikuje odličnim zadržavanjem prašine. Pogodan je za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1–KWD 3 i Kärcher čistače sa ekstrakcijom raspršivanjem SE 4001 i SE 4002.