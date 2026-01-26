Jednodelni patronski filter KFI 3310
Patronski filter omogućava usisavanje bez potrebe za zamenom filtera. Pogodan je za modele poput Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje WD 2 Plus, WD 3, KWD 1–KWD 3 i čistača sa ekstrakcijom raspršivanjem SE 4001 i SE 4002.
Jednostavno i zgodno: Patronski filter vam omogućava usisavanje bez potrebe za dodatnom zamenom filtera. Filter se lako postavlja i skida jednostavnim okretanjem. Nisu potrebni dodatni elementi za zaključavanje. Pored toga, filter se odlikuje odličnim zadržavanjem prašine. Pogodan je za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1–KWD 3 i Kärcher čistače sa ekstrakcijom raspršivanjem SE 4001 i SE 4002.
Obeležja i prednosti
Kertridž filter
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|braon
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|122 x 122 x 115
Područja primene
- Fina prljavština
- Krupna prljavština
- Tečnosti