Komplet dodataka za automobil
Uz pomoć kompleta dodataka za automobil za VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax model, očistićete enterijer vozila za tren.
Optimalno čišćenje enterijera vozila uz specijalni komplet dodataka za automobil za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje. Širok izbor nastavaka za tapacirung i efikasno čišćenje tapacirunga i sedišta u automobilu. Fleksibilno produžno crevo je idealno za čišćenje teško dostupnih mesta poput proreza, a izduženim i fleksibilnim uskim nastavkom mogu se dohvatiti i najuže šupljine.
Obeležja i prednosti
Široki nastavak za tapacirung
- Brzo i efikasno čisti i velike površine.
Fleksibilan uski nastavak
- Fleksibilni uski nastavak omogućava čišćenje uzanih šupljina.
Fleksibilno produžno crevo
- Produžnim crevom mogu se dohvatiti čak i teško dostupna mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,7
Područja primene
- Unutrašnjost vozila
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
- Auto sedišta