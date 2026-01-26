Komplet dodataka za automobil

Uz pomoć kompleta dodataka za automobil za VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax model, očistićete enterijer vozila za tren.

Optimalno čišćenje enterijera vozila uz specijalni komplet dodataka za automobil za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje. Širok izbor nastavaka za tapacirung i efikasno čišćenje tapacirunga i sedišta u automobilu. Fleksibilno produžno crevo je idealno za čišćenje teško dostupnih mesta poput proreza, a izduženim i fleksibilnim uskim nastavkom mogu se dohvatiti i najuže šupljine.

Obeležja i prednosti
Široki nastavak za tapacirung
  • Brzo i efikasno čisti i velike površine.
Fleksibilan uski nastavak
  • Fleksibilni uski nastavak omogućava čišćenje uzanih šupljina.
Fleksibilno produžno crevo
  • Produžnim crevom mogu se dohvatiti čak i teško dostupna mesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 0,7
Područja primene
  • Unutrašnjost vozila
  • Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
  • Auto sedišta