Optimalno čišćenje enterijera vozila uz specijalni komplet dodataka za automobil za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje. Širok izbor nastavaka za tapacirung i efikasno čišćenje tapacirunga i sedišta u automobilu. Fleksibilno produžno crevo je idealno za čišćenje teško dostupnih mesta poput proreza, a izduženim i fleksibilnim uskim nastavkom mogu se dohvatiti i najuže šupljine.