Komplet filtera CVH 2, 2 kom.
Naš HEPA 12 (EN 1822:1998) filter visokih performansi (EN 1822:1998) pouzdano uklanja 99,5% najsitnijih čestica, spora gljivica, bakterija i alergena poput izlučevina grinja ili polena iz izduvnog vazduha.
Svako ko želi da lakše diše u svom domu, nakon usisavanja našim akumulatorskim ručnim usisivačem CVH 2, biće zahvalan HEPA 12 filteru visokih performansi (EN 1822:1998). On bezbedno i pouzdano uklanja i do 99,5% najsitnijih čestica veličine samo 0,3 µm, spore gljivica i bakterije ili alergene kao što su izlučevine grinja ili polen iz vazduha u prostoriji koji uređaj uvlači. Za najbolje rezultate čistite filter svake dve nedelje, a zamenite ga novim dvaput godišnje.
Obeležja i prednosti
Uklanja čestice, spore gljivica, bakterije i alergene poput izlučevina grinja i polena
Brza i jednostavna zamena
Dug radni vek zahvaljujući redovnom iščetkavanju
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|2
|Boja
|bela
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|104 x 52 x 45
Područja primene
- Enterijeri