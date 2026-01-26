Svako ko želi da lakše diše u svom domu, nakon usisavanja našim akumulatorskim ručnim usisivačem CVH 2, biće zahvalan HEPA 12 filteru visokih performansi (EN 1822:1998). On bezbedno i pouzdano uklanja i do 99,5% najsitnijih čestica veličine samo 0,3 µm, spore gljivica i bakterije ili alergene kao što su izlučevine grinja ili polen iz vazduha u prostoriji koji uređaj uvlači. Za najbolje rezultate čistite filter svake dve nedelje, a zamenite ga novim dvaput godišnje.