Komplet pribora Wood Cleaning
Komplet pribora za čišć. drveta. Sa strugalicom PS 40 Powerschrubber, čistačem za drvo 3 u 1 i mlaznicom za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C. Idealan za čišć. i negu drvenih i kamenih površ.
Komplet pribora za čišćenje drveta je idealan komplet za čišćenje i negu drvenih i kamenih površina. Ovaj praktični komplet obuhvata PS 40 Power Scrubber za snažno i efikasno čišćenje najrazličitijih površina – savršeno za stepenice i ivice – bocu sredstva za čišćenje drveta 3 u 1 zapremine 1 l za maksimalni efekat čišćenja, optimalnu negu i savršenu zaštitu u samo jednom radnom koraku, kao i mlaznicu za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C uklj. 1 l sredstva za čišćenje i negu kamenih površina. Zahvaljujući praktičnom sistemu brze zamene mlaznice za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C moguće je u trenu zameniti boce sa sredstvom za čišćenje. Inovativna mlaznica za penu stvara gustu penu i tako omogućuje još snažniji efekat čišćenja. Ovaj komplet pribora je prikladan za čišćenje drveta za sve Kärcher Consumer visokopritisne čistače klase K2–K7.
Obeležja i prednosti
PS 40 Powerschrubber
- Ekstrajak učinak čišćenja u poređenju sa običnom četkom za ribanje.
Sredstvo za čišćenje drveta 3 u 1, 1 l
- Maksimalna efikasnost u čišćenju, nega i zaštita u samo jednom radnom koraku.
Mlaznica za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C
- Za bržu i praktičniju zamenu sredstva za čišćenje samo jednim klikom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (kg)
|3,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|744 x 303 x 759
Područja primene
- Prostorije oko kuće i bašte
- Terasa