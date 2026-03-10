Komplet pribora Wood Cleaning

Komplet pribora za čišć. drveta. Sa strugalicom PS 40 Powerschrubber, čistačem za drvo 3 u 1 i mlaznicom za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C. Idealan za čišć. i negu drvenih i kamenih površ.

Komplet pribora za čišćenje drveta je idealan komplet za čišćenje i negu drvenih i kamenih površina. Ovaj praktični komplet obuhvata PS 40 Power Scrubber za snažno i efikasno čišćenje najrazličitijih površina – savršeno za stepenice i ivice – bocu sredstva za čišćenje drveta 3 u 1 zapremine 1 l za maksimalni efekat čišćenja, optimalnu negu i savršenu zaštitu u samo jednom radnom koraku, kao i mlaznicu za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C uklj. 1 l sredstva za čišćenje i negu kamenih površina. Zahvaljujući praktičnom sistemu brze zamene mlaznice za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C moguće je u trenu zameniti boce sa sredstvom za čišćenje. Inovativna mlaznica za penu stvara gustu penu i tako omogućuje još snažniji efekat čišćenja. Ovaj komplet pribora je prikladan za čišćenje drveta za sve Kärcher Consumer visokopritisne čistače klase K2–K7.

Obeležja i prednosti
PS 40 Powerschrubber
  • Ekstrajak učinak čišćenja u poređenju sa običnom četkom za ribanje.
Sredstvo za čišćenje drveta 3 u 1, 1 l
  • Maksimalna efikasnost u čišćenju, nega i zaštita u samo jednom radnom koraku.
Mlaznica za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C
  • Za bržu i praktičniju zamenu sredstva za čišćenje samo jednim klikom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja tamnosiva boja
Težina (kg) 3,3
Težina sa ambalažom (kg) 4,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 744 x 303 x 759
Područja primene
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Terasa