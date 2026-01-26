Komplet sa adapterom za produžno crevo

Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo.

Obeležja i prednosti
Quick-Connect set za naknadno opremanje
  • Za nadogradnju svih perača pod pritiskom proizvedenih nakon 1992. godine sa Quick Connect adapterima
Mesingani priključak
  • Jednostavna zamena i brže priključenje pištolja preko Quick Connect sistema
Sistem za brzo povezivanje
  • Naročito podesno za aplikaciju
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 80 x 45 x 61
Kompatibilni uređaji