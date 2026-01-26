Komplet sa adapterom za produžno crevo
Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo.
Obeležja i prednosti
Quick-Connect set za naknadno opremanje
- Za nadogradnju svih perača pod pritiskom proizvedenih nakon 1992. godine sa Quick Connect adapterima
Mesingani priključak
- Jednostavna zamena i brže priključenje pištolja preko Quick Connect sistema
Sistem za brzo povezivanje
- Naročito podesno za aplikaciju
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|80 x 45 x 61
Kompatibilni uređaji
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT