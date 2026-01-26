Komplet usisnih četki je komplet dodatne opreme koji se sastoji od dve usisne četke, jedne sa tvrdim i jedne sa mekim čekinjama. Usisne četke sa tvrdim čekinjama omogućavaju temeljno usisavanje tapacirunga i tepihom presvučenih površina (poput patosnica ili sedišta automobila). Usisna četka sa mekim čekinjama za nežno čišćenje osetljivih površina (npr. komandna tabla ili središnja konzola). Praktična usisna četka je prikladna za sve Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje.