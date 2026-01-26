Komplet usisnih četki
Komplet usisnih četki omogućava temeljno čišćenje enterijera automobila, poput kontrolne table, patosnica, tapaciranih površina i slično, a pogodan je za sve materijale. Za sve Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje.
Komplet usisnih četki je komplet dodatne opreme koji se sastoji od dve usisne četke, jedne sa tvrdim i jedne sa mekim čekinjama. Usisne četke sa tvrdim čekinjama omogućavaju temeljno usisavanje tapacirunga i tepihom presvučenih površina (poput patosnica ili sedišta automobila). Usisna četka sa mekim čekinjama za nežno čišćenje osetljivih površina (npr. komandna tabla ili središnja konzola). Praktična usisna četka je prikladna za sve Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje.
Obeležja i prednosti
Usisna četka s tvrdom čekinjom za temeljno čišćenje tapaciranih površina i tepiha
Usisna četka s mekom čekinjom za nežno čišćenje osetljivih površina
Pogodan za sve Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (-deo)
|2
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|120 x 70 x 41
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Prtljažnik
- Auto sedišta
- Zadnje sedište
- Prostor za noge
- Armaturna ploča
- Srednja konzola
- Bočni džepovi u automobilu
- Tapaciranje
- Tapacirani nameštaj
- Osetljive površine