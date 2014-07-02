Komplet za čišćenje cevi PC 7,5
Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.
Set za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta. Četiri mlaza visokog pritiska usmerena unazad guraju crevo kroz cev, efikasno uklanjajući začepljenje. Fleksibilno kvalitetno crevo sa upletenim tekstilom, dužine 7,5 m, sa izuzetno kratkom mesinganom mlaznicom za lako napredovanje kroz cev. Sa čaurom protiv preklapanja i mesinganom spojnicom za dugovečnost. Prikladno za upotrebu u kući i napolju sa svim Kärcher kompresorskim čistačima od K2 do K7.
Obeležja i prednosti
Ekstra kratka mlaznica
- Optimalna pokretljivost u cevi
Crevo u tekstilnom opletu
- Fleksibilno i dugotrajno kvalitetno crevo
Četiri prema nazad usmerena mlaza pod visokim pritiskom
- Efikasno i brzo rešenje blokada cevi
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
- Efikasno i brzo rešenje blokada cevi
Bajonet- spoj
- Naročito podesno za aplikaciju
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|7,5
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|245 x 245 x 65
Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Videos
Kompatibilni uređaji
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Power Control Home
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT
Područja primene
- Čišćenje cevi
- Čišćenje cevi za spuštanje
- Čišćenje odvoda
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.