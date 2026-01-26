Komplet za čišćenje unutrašnjosti vozila
Od prostora za noge i sedišta automobila do prtljažnika: poseban komplet dodatne opreme za Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje omogućava neometano čišćenje enterijera automobila.
Uz proširiv komplet dodatne opreme koji se sastoji od 1,5 metra produžnog creva, posebno dugačkog uskog nastavka, mlaznice za automobil, usisne četke sa tvrdim čekinjama, usisne četke sa mekim čekinjama i krpe od mikrofibera za glatke površine i prozore, čišćenje enterijera automobila postaje dečija igra – a auto besprekorno čista zona dobrog raspoloženje. Bilo da se radi o prostoru za noge, patosnicama, auto sedištima, komandnoj tabli, centralnoj konzoli, prozorima ili prtljažniku automobila: ovaj komplet dodatne opreme čini da ceo enterijer automobila bude blistavo čist za tren oka. Omogućava da se čak i teško dostupna područja kao što su uski prostori i osetljive površine mogu savršeno očistiti. Komplet dodatne opreme je prikladan za sve Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje.
Obeležja i prednosti
Opsežan komplet pribora za temeljno kompletno čišćenje unutrašnjosti automobila
Uključuje produžno crevo 1,5 m za veći radijus delovanja i više slobode u kretanju
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (-deo)
|6
|Sastav vlakana tkanine
|80% poliester, 20% poliamid
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|560 x 230 x 130
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Među prostori
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
- Bočni džepovi u automobilu
- Armaturna ploča
- Srednja konzola
- Prtljažnik
- Auto sedišta
- Zadnje sedište
- Prostor za noge
- Automobilska stakla