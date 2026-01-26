Uz proširiv komplet dodatne opreme koji se sastoji od 1,5 metra produžnog creva, posebno dugačkog uskog nastavka, mlaznice za automobil, usisne četke sa tvrdim čekinjama, usisne četke sa mekim čekinjama i krpe od mikrofibera za glatke površine i prozore, čišćenje enterijera automobila postaje dečija igra – a auto besprekorno čista zona dobrog raspoloženje. Bilo da se radi o prostoru za noge, patosnicama, auto sedištima, komandnoj tabli, centralnoj konzoli, prozorima ili prtljažniku automobila: ovaj komplet dodatne opreme čini da ceo enterijer automobila bude blistavo čist za tren oka. Omogućava da se čak i teško dostupna područja kao što su uski prostori i osetljive površine mogu savršeno očistiti. Komplet dodatne opreme je prikladan za sve Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje.