Meka četka
Čisti osetljive površine nežno i pažljivo: Meka četka je idealni dodatak za VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje.
Zahvaljujući mekim i nežnim čekinjama, meka četka ostavlja dugotrajne efekte čišćenja bez ostataka. Osmišljena je posebno za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax. Četka oduševljava svojom širinom i savijenim, tankim i ovalnim oblikom čekinja, zahvaljujući kojima je savršena za čišćenje bez ostavljanja tragova i efikasno sakupljanje prašine sa velikih, malih i osetljivih površina.
Obeležja i prednosti
Meke čekinje
- Ne ostavljaju tragove nakon čišćenja osetljivih površina.
Iskošene čekinje
- Optimalno iskorišćenje prostora za jednostavno čišćenje većih površina.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|410 x 45 x 55
Područja primene
- Nameštaj