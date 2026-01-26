Meka četka

Čisti osetljive površine nežno i pažljivo: Meka četka je idealni dodatak za VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje.

Zahvaljujući mekim i nežnim čekinjama, meka četka ostavlja dugotrajne efekte čišćenja bez ostataka. Osmišljena je posebno za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax. Četka oduševljava svojom širinom i savijenim, tankim i ovalnim oblikom čekinja, zahvaljujući kojima je savršena za čišćenje bez ostavljanja tragova i efikasno sakupljanje prašine sa velikih, malih i osetljivih površina.

Obeležja i prednosti
Meke čekinje
  • Ne ostavljaju tragove nakon čišćenja osetljivih površina.
Iskošene čekinje
  • Optimalno iskorišćenje prostora za jednostavno čišćenje većih površina.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 410 x 45 x 55
Područja primene
  • Nameštaj