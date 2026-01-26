Zahvaljujući mekim i nežnim čekinjama, meka četka ostavlja dugotrajne efekte čišćenja bez ostataka. Osmišljena je posebno za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax. Četka oduševljava svojom širinom i savijenim, tankim i ovalnim oblikom čekinja, zahvaljujući kojima je savršena za čišćenje bez ostavljanja tragova i efikasno sakupljanje prašine sa velikih, malih i osetljivih površina.