Mlaznica za automobil

Garantovano brzo usisavanje bez napora: Mlaznicom za automobile možete očistiti tekstilne površine u svom automobilu ili kući udobno i temeljno.

Praktičnom mlaznicom za automobile za usisivače za mokro i suvo usisavanje možete usisavati tekstilne površine u svom automobilu, uključujući prtljažnik i prednja i zadnja sedišta i prostor za noge, brzo i bez napora. Mlaznica je takođe pogodna za usisavanje tapaciranih površina, tapaciranog nameštaja i dušeka u kući.

Obeležja i prednosti
Optimizovana mlaznica u novom dizajnu za pouzdano uklanjanje nečistoća
Mlaznica je praktična, savršeno zgodna za držanje u ruci i laka za korišćenje
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Standardna nominalna širina (mm) NW 35
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 258 x 105 x 40
Područja primene
  • Prtljažnik
  • Auto sedišta
  • Zadnje sedište
  • Prostor za noge
  • Tepisi
  • Tapaciranje
  • Tapacirani nameštaj
  • Dušeci