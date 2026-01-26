Praktičnom mlaznicom za automobile za usisivače za mokro i suvo usisavanje možete usisavati tekstilne površine u svom automobilu, uključujući prtljažnik i prednja i zadnja sedišta i prostor za noge, brzo i bez napora. Mlaznica je takođe pogodna za usisavanje tapaciranih površina, tapaciranog nameštaja i dušeka u kući.