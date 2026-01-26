Mlaznica za automobil
Garantovano brzo usisavanje bez napora: Mlaznicom za automobile možete očistiti tekstilne površine u svom automobilu ili kući udobno i temeljno.
Praktičnom mlaznicom za automobile za usisivače za mokro i suvo usisavanje možete usisavati tekstilne površine u svom automobilu, uključujući prtljažnik i prednja i zadnja sedišta i prostor za noge, brzo i bez napora. Mlaznica je takođe pogodna za usisavanje tapaciranih površina, tapaciranog nameštaja i dušeka u kući.
Obeležja i prednosti
Optimizovana mlaznica u novom dizajnu za pouzdano uklanjanje nečistoća
Mlaznica je praktična, savršeno zgodna za držanje u ruci i laka za korišćenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|NW 35
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|258 x 105 x 40
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Prtljažnik
- Auto sedišta
- Zadnje sedište
- Prostor za noge
- Tepisi
- Tapaciranje
- Tapacirani nameštaj
- Dušeci