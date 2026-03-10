Mlaznica za penu, 0,3 l
Mlaznica za penu svojom moćnom penom s lakoćom čisti sve tipove površina: od laka automobila i motocikala do stakla i kamena. Posuda zapremine 0,3 litra.
Mlaznica za penu s izuzetno snažnom penom s lakoćom čisti sve tipove površina – lakovane, staklene ili kamene. Savršena za automobile, zimske bašte, baštenski nameštaj, fasade, stepeništa, prikolice, staze, zidove, roletne, žaluzine, terase, kolske prilaze itd. Posuda zapremine 0,3 l. Direktno sipajte sredstvo za čišćenje Kärcher u mlaznicu i priključite je na pištolj. Prikladan za sve kompresorske čistače Kärcher klase K2–K7. Prikladna za korišćenje sa sredstvom Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Obeležja i prednosti
Jednostavna zamena različitih sredstava za čišćenje
- Naročito podesno za aplikaciju
Moćna adhezivna pena
- Čišćenje svih površina bez muke
Transparentna posuda sredstva za čišćenje
- Sadržaj posude je u svako doba na oku
Podesiv nivo mlaza
- Za komforno čišćenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|265 x 265 x 90
Kompatibilni uređaji
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
Područja primene
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Zimske bašte
- Motocikli i skuteri
- Terasa
- Fasada
- Bašta i kameni zidovi
- Mobilne kućice
- Stepenice