Mlaznica za raspršnu ekstrakciju koja se drži u ruci za uređaje za raspršnu ekstrakciju. Idealna za dubinsko čišćenje do samih vlakana tapaciranog nameštaja, poput fotelja, sofa, kauča i sedišta automobila. Radna širina je 110 mm. Pogodna za uređaje SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 i SE 6.100.