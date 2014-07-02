Mlaznica za raspršnu ekstrakciju za tapacirunge

Ručna mlaznica za mokre usisivače. Idealna za dubinsko čišćenje tapacirunga i sedišta automobila.

Mlaznica za raspršnu ekstrakciju koja se drži u ruci za uređaje za raspršnu ekstrakciju. Idealna za dubinsko čišćenje do samih vlakana tapaciranog nameštaja, poput fotelja, sofa, kauča i sedišta automobila. Radna širina je 110 mm. Pogodna za uređaje SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 i SE 6.100.

Obeležja i prednosti
Funkcija pranja i usisavanja
  • Za dubinsku čistoću
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 153 x 113 x 75
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Tapaciranje