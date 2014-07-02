Mlaznica za raspršnu ekstrakciju za tapacirunge
Ručna mlaznica za mokre usisivače. Idealna za dubinsko čišćenje tapacirunga i sedišta automobila.
Mlaznica za raspršnu ekstrakciju koja se drži u ruci za uređaje za raspršnu ekstrakciju. Idealna za dubinsko čišćenje do samih vlakana tapaciranog nameštaja, poput fotelja, sofa, kauča i sedišta automobila. Radna širina je 110 mm. Pogodna za uređaje SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 i SE 6.100.
Obeležja i prednosti
Funkcija pranja i usisavanja
- Za dubinsku čistoću
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|153 x 113 x 75
Područja primene
- Tapaciranje