MP 145 Multi Power Jet za K3–K5

Multifunkcionalna mlaznica sa 5 vrsta mlaza: Za sredstvo za čišćenje, lepezasti mlaz visokog pritiska, rotirajući mlaz, pun mlaz i širok lepezasti mlaz pod smanjenim pritiskom. Željena vrsta mlaza bira se jednostavnim okretanjem.

Multifunkcionalna mlaznica nudi pet vrsta mlaza u jednoj cevi za raspršivanje: mlaz sa deterdžentom, visokopritisni ravni mlaz, rotirajući mlaz, usmereni i širok mlaz, ravan mlaz pod slabijim pritiskom. Jednostavnim zaokretanjem može se odabrati željeni mlaz. Komplikovane promene mlaznih cevi više nisu potrebne. Sveobuhvatno rešenje za kuću, baštu i automobil je prikladno za sve kompresorske čistače klase K3 do K5. Međutim, nije kompatibilno sa linijama Smart Control, Power Control i Full Control.

Obeležja i prednosti
5 vrsta mlazeva
  • 5 u 1 putem 5 različitih vrsta mlazeva u jednoj jedinoj mlaznici
  • Od zamene mlaznice može da se odustane.
Naleže dobro u ruci
  • Bolje rukovanje
Kontinuirano podešavanje
  • Usklađivanje pritiska na dotični zadatak čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 447 x 57 x 57
Videos
Područja primene
  • Vozila
  • Motocikli i skuteri
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Bašta i kameni zidovi
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Ograde
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.