MP 145 Multi Power Jet za K3–K5
Multifunkcionalna mlaznica sa 5 vrsta mlaza: Za sredstvo za čišćenje, lepezasti mlaz visokog pritiska, rotirajući mlaz, pun mlaz i širok lepezasti mlaz pod smanjenim pritiskom. Željena vrsta mlaza bira se jednostavnim okretanjem.
Multifunkcionalna mlaznica nudi pet vrsta mlaza u jednoj cevi za raspršivanje: mlaz sa deterdžentom, visokopritisni ravni mlaz, rotirajući mlaz, usmereni i širok mlaz, ravan mlaz pod slabijim pritiskom. Jednostavnim zaokretanjem može se odabrati željeni mlaz. Komplikovane promene mlaznih cevi više nisu potrebne. Sveobuhvatno rešenje za kuću, baštu i automobil je prikladno za sve kompresorske čistače klase K3 do K5. Međutim, nije kompatibilno sa linijama Smart Control, Power Control i Full Control.
Obeležja i prednosti
5 vrsta mlazeva
- 5 u 1 putem 5 različitih vrsta mlazeva u jednoj jedinoj mlaznici
- Od zamene mlaznice može da se odustane.
Naleže dobro u ruci
- Bolje rukovanje
Kontinuirano podešavanje
- Usklađivanje pritiska na dotični zadatak čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|447 x 57 x 57
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Vozila
- Motocikli i skuteri
- Prostorije oko kuće i bašte
- Bašta i kameni zidovi
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Ograde
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.