Multifunkcionalna mlaznica nudi pet vrsta mlaza u jednoj cevi za raspršivanje: mlaz sa deterdžentom, visokopritisni ravni mlaz, rotirajući mlaz, usmereni i širok mlaz, ravan mlaz pod slabijim pritiskom. Jednostavnim zaokretanjem može se odabrati željeni mlaz. Komplikovane promene mlaznih cevi više nisu potrebne. Sveobuhvatno rešenje za kuću, baštu i automobil je prikladno za sve kompresorske čistače klase K3 do K5. Međutim, nije kompatibilno sa linijama Smart Control, Power Control i Full Control.