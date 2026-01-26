Zahvaljujući posebno mekom valjku, nastavak za tvrde podove pažljivo čisti osetljive tvrde podove poput parketa, laminata, plute, PVC-a, linoleuma i pločica, uz dugotrajan efekat. Osmišljen je posebno za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax i nežno i glatko klizi po podu. Druga prednost je fleksibilan spoj nastavka za tvrde podove, zahvaljujući kome je on izuzetno upravljiv i odlično se zavlači ispod nameštaja. Druge praktične karakteristike: LED lampica na podnom nastavku osvetljava nečistoće, čime se ostvaruju temeljniji rezultati čišćenja.