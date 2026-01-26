Nastavak za tvrde podove

Kärcher nastavak za tvrde podove za baterijske usisivače bez kesa VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax nežno čisti čak i osetljive tvrde podove.

Zahvaljujući posebno mekom valjku, nastavak za tvrde podove pažljivo čisti osetljive tvrde podove poput parketa, laminata, plute, PVC-a, linoleuma i pločica, uz dugotrajan efekat. Osmišljen je posebno za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax i nežno i glatko klizi po podu. Druga prednost je fleksibilan spoj nastavka za tvrde podove, zahvaljujući kome je on izuzetno upravljiv i odlično se zavlači ispod nameštaja. Druge praktične karakteristike: LED lampica na podnom nastavku osvetljava nečistoće, čime se ostvaruju temeljniji rezultati čišćenja.

Obeležja i prednosti
Mek valjak za nežno čišćenje
  • Zaštita osetljivih podova.
LED lampice za bolju vidljivost prašine
  • Nevidljiva prašina se može vrlo efikasno ukloniti.
Fleksibilni zglob
  • Vrlo dobra okretnost i mogućnost podvlačenja ispod nameštaja.
Meka zaštita od udaraca
  • Profilisane bočne strane podnog nastavka štite osetljiva područja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,7
Težina sa ambalažom (kg) 0,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 265 x 113 x 255
Područja primene
  • Lakirani parket
  • Podovi od plute