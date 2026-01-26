Penasti filter za ispusni vazduh

Penasti filter za ispusni vazduh tokom usisavanja filtrira čestice prašine iz vazduha i kompatibilan je sa VC 4 Cordless myHome i VC 4 Cordless Premium myHome uređajima.

Penasti filter za ispusni vazduh čisti izduvni vazduh filtrirajući sitne čestice prašine tokom usisavanja. Kompatibilan je sa VC 4 Cordless myHome i VC 4 Cordless Premium myHome uređajima kompanije Kärcher. Preporučujemo zamenu filtera najmanje jednom godišnje.

Obeležja i prednosti
Gusti mrežasti filter
  • Filtrira sitne nečistoće iz usisanog vazduha.
Lako zamenjivo
  • Lakša zamena penastog filtera za ispusni vazduh skidanjem filterskog kućišta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja siva
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 75 x 50 x 50
Područja primene
  • Suva prljavština