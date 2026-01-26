Penasti filter za ispusni vazduh
Penasti filter za ispusni vazduh čisti izduvni vazduh filtrirajući sitne čestice prašine tokom usisavanja. Kompatibilan je sa VC 4 Cordless myHome i VC 4 Cordless Premium myHome uređajima kompanije Kärcher. Preporučujemo zamenu filtera najmanje jednom godišnje.
Obeležja i prednosti
Gusti mrežasti filter
- Filtrira sitne nečistoće iz usisanog vazduha.
Lako zamenjivo
- Lakša zamena penastog filtera za ispusni vazduh skidanjem filterskog kućišta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|siva
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|75 x 50 x 50
Područja primene
- Suva prljavština