Produžetak usisnog creva od 3,5 metra povećava radni prečnik i slobodu kretanja, tako olakšavajući rad, posebno pri čišćenju stepeništa ili enterijera automobila. Ovaj praktičan produžetak usisnog creva pogodan je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje iz Home & Garden asortimana.