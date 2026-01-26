Produžetak usisnog creva
Produžetak usisnog creva od 3,5 metra pogodan je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje iz Home & Garden asortimana i omogućava veći radni prečnik i veću slobodu kretanja.
Produžetak usisnog creva od 3,5 metra povećava radni prečnik i slobodu kretanja, tako olakšavajući rad, posebno pri čišćenju stepeništa ili enterijera automobila. Ovaj praktičan produžetak usisnog creva pogodan je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje iz Home & Garden asortimana.
Obeležja i prednosti
Povećanje radijusa delovanja i poboljšanje slobode pokreta (npr. kod unutrašnjeg čišćenja automobila)
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|3600 x 55 x 64
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Unutrašnjost vozila
- Renoviranje
- Servisna radionica
- Prostorija za hobi
- Podrum
- Garaža
- Prostorije oko kuće i bašte
- Ulazni sektor
- Stepenice