Produžetak usisnog creva

Produžetak usisnog creva od 3,5 metra pogodan je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje iz Home & Garden asortimana i omogućava veći radni prečnik i veću slobodu kretanja.

Produžetak usisnog creva od 3,5 metra povećava radni prečnik i slobodu kretanja, tako olakšavajući rad, posebno pri čišćenju stepeništa ili enterijera automobila. Ovaj praktičan produžetak usisnog creva pogodan je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje iz Home & Garden asortimana.

Obeležja i prednosti
Povećanje radijusa delovanja i poboljšanje slobode pokreta (npr. kod unutrašnjeg čišćenja automobila)
Specifikacije

Tehnički podaci

Standardna nominalna širina (mm) 35
Boja crna
Težina (kg) 0,9
Težina sa ambalažom (kg) 1,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 3600 x 55 x 64
Područja primene
  • Unutrašnjost vozila
  • Renoviranje
  • Servisna radionica
  • Prostorija za hobi
  • Podrum
  • Garaža
  • Prostorije oko kuće i bašte
  • Ulazni sektor
  • Stepenice