Produžna usisna cev
Praktična produžna usisna cev za veći radijus delovanja. Produžetak usisne cevi se posebno preporučuje za čišćenje teško pristupačnih mesta kao što su npr. visoki plafoni.
Praktična produžna usisna cev za veći radijus delovanja. Produžetak usisne cevi se posebno preporučuje za čišćenje teško pristupačnih mesta kao što su npr. visoki plafoni. Usisna cev je duga 0,5 metra i ima nominalnu veličinu od 35 mm.
Obeležja i prednosti
Za teško dostupna mesta, npr. visoke plafone, duboka okna itd.
Pogodan za sve Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|480 x 40 x 40