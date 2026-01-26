Produžno crevo visokog pritiska dužine 7,5 m za veći delokrug rada i svestraniju primenu. Produžno crevo ima upleteno tekstilno ojačanje, zaštitu od presavijanja i mesinganu spojnicu. Produžno crevo lako se priključuje između kompresorskog čistača i creva visokog pritiska. Podnosi pritisak do 180 bara i temperaturu do 60 °C, a može se koristiti i sa sredstvima za čišćenje. Prikladno je za sve kompresorske čistače K2–K7.