Produžno crevo visokog pritiska 7,5 m
Produžno crevo visokog pritiska za još veće mogućnosti primene. Robusno, dužine 7,5 m, s tekstilnim ojačanjem, kvaliteta DN 8, sa zaštitom od presavijanja i mesinganom spojnicom.
Produžno crevo visokog pritiska dužine 7,5 m za veći delokrug rada i svestraniju primenu. Produžno crevo ima upleteno tekstilno ojačanje, zaštitu od presavijanja i mesinganu spojnicu. Produžno crevo lako se priključuje između kompresorskog čistača i creva visokog pritiska. Podnosi pritisak do 180 bara i temperaturu do 60 °C, a može se koristiti i sa sredstvima za čišćenje. Prikladno je za sve kompresorske čistače K2–K7.
Obeležja i prednosti
Produžno crevo dužine 7,5 m
- Povećanje akcionog radijusa, veća fleksibilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperature (°C)
|max. 40
|Maks. pritisak (bar)
|140
|Dužina (m)
|7,5
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|240 x 240 x 65