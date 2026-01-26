Produžno crevo visokog pritiska 7,5 m

Produžno crevo visokog pritiska za još veće mogućnosti primene. Robusno, dužine 7,5 m, s tekstilnim ojačanjem, kvaliteta DN 8, sa zaštitom od presavijanja i mesinganom spojnicom.

Produžno crevo visokog pritiska dužine 7,5 m za veći delokrug rada i svestraniju primenu. Produžno crevo ima upleteno tekstilno ojačanje, zaštitu od presavijanja i mesinganu spojnicu. Produžno crevo lako se priključuje između kompresorskog čistača i creva visokog pritiska. Podnosi pritisak do 180 bara i temperaturu do 60 °C, a može se koristiti i sa sredstvima za čišćenje. Prikladno je za sve kompresorske čistače K2–K7.

Obeležja i prednosti
Produžno crevo dužine 7,5 m
  • Povećanje akcionog radijusa, veća fleksibilnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Temperature (°C) max. 40
Maks. pritisak (bar) 140
Dužina (m) 7,5
Boja crna
Težina (kg) 0,9
Težina sa ambalažom (kg) 1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 240 x 240 x 65