Produžno crevo visokog pritiska QC 7,5 m
Produžno crevo visokog pritiska za još veće mogućnosti primene. Robusno crevo dužine 7,5 m, kvaliteta DN 8, prikladno je za kompresorske čistače K3 do K7 s priključkom Quick Connect proizvedene nakon 2008.
Produžno crevo visokog pritiska dužine 7,5 m prikladno je za povezivanje na pištolj za raspršivanje „Best”. Produžno crevo savršeno je za povezivanje pištolja opremljenog priključkom Quick Connect sa crevom visokog pritiska, za veći delokrug rada. Produžno crevo visokog pritiska ima upleteno tekstilno ojačanje, zaštitu od presavijanja i mesinganu spojnicu, što mu pruža veću trajnost. Podnosi pritisak do 160 bara i temperaturu do 60 °C, a može se koristiti i sa sredstvima za čišćenje. Prikladno je za sve kompresorske čistače Kärcher K3–K7 proizvedene nakon 2008.
Obeležja i prednosti
Produžno crevo dužine 7,5 m
- Povećanje akcionog radijusa, veća fleksibilnost.
Quick Connect priključak
- Sistem brze spojnice za jednostavno priključivanje pištolja i creva visokog pritiska.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperature (°C)
|max. 40
|Maks. pritisak (bar)
|140
|Dužina (m)
|7,5
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|240 x 240 x 50