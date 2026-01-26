Produžno crevo visokog pritiska dužine 7,5 m prikladno je za povezivanje na pištolj za raspršivanje „Best”. Produžno crevo savršeno je za povezivanje pištolja opremljenog priključkom Quick Connect sa crevom visokog pritiska, za veći delokrug rada. Produžno crevo visokog pritiska ima upleteno tekstilno ojačanje, zaštitu od presavijanja i mesinganu spojnicu, što mu pruža veću trajnost. Podnosi pritisak do 160 bara i temperaturu do 60 °C, a može se koristiti i sa sredstvima za čišćenje. Prikladno je za sve kompresorske čistače Kärcher K3–K7 proizvedene nakon 2008.