Produžno crevo XH 10 Q, Quick Connect

Produžetak visokopritisnog creva za veću fleksibilnost. Dužine 10 m, robusno, kvalitetno u DN 8 veličini – za odličnu trajnost. Za K3–K7 uređaje sa Quick Connect adapterom.

Viskopritisni produžetak creva za „najbolje” pištolje za raspršivanje, sa Quick Connect adapterom. Visokopritisni produžetak creva dužine 10 m pruža veću fleksibilnost i povećava radni prečnik kompresorskog čistača. Samo pomoću Quick Connect spojnice povežite pištolj za raspršivanje i visokopritisno crevo i rad odmah postaje bolji. Robusno kvalitetno crevo veličine DN 8 ojačano je upletenim tekstilom i otporno je na preklapanje, a ima čvrstu mesinganu spojnicu za dug vek trajanja. Produžetak creva trpi do 180 bara i dizajnirano je za temperature do 60 °C. Produžno crevo se, naravno, može koristiti sa deterdžentima. Kompatibilno je sa svim Kärcher kompresorskim čistačima iz klasa K3 do K7 koji imaju Quick Connect adapter.

Obeležja i prednosti
10 m produžno crevo
  • Povećanje akcionog radijusa, veća fleksibilnost.
Quick Connect priključak
  • Sistem brze spojnice za jednostavno priključivanje pištolja i creva visokog pritiska.
DN-8 kvalitetno crevo ojačano tekstilnim opletom
  • Zaštita creva od prelamanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Temperature (°C) max. 60
Maks. pritisak (bar) 180
Dužina (m) 10
Boja crna
Težina (kg) 1,1
Težina sa ambalažom (kg) 1,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 240 x 240 x 85
Kompatibilni uređaji