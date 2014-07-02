Produžno crevo XH 10 Q, Quick Connect
Produžetak visokopritisnog creva za veću fleksibilnost. Dužine 10 m, robusno, kvalitetno u DN 8 veličini – za odličnu trajnost. Za K3–K7 uređaje sa Quick Connect adapterom.
Viskopritisni produžetak creva za „najbolje” pištolje za raspršivanje, sa Quick Connect adapterom. Visokopritisni produžetak creva dužine 10 m pruža veću fleksibilnost i povećava radni prečnik kompresorskog čistača. Samo pomoću Quick Connect spojnice povežite pištolj za raspršivanje i visokopritisno crevo i rad odmah postaje bolji. Robusno kvalitetno crevo veličine DN 8 ojačano je upletenim tekstilom i otporno je na preklapanje, a ima čvrstu mesinganu spojnicu za dug vek trajanja. Produžetak creva trpi do 180 bara i dizajnirano je za temperature do 60 °C. Produžno crevo se, naravno, može koristiti sa deterdžentima. Kompatibilno je sa svim Kärcher kompresorskim čistačima iz klasa K3 do K7 koji imaju Quick Connect adapter.
Obeležja i prednosti
10 m produžno crevo
- Povećanje akcionog radijusa, veća fleksibilnost.
Quick Connect priključak
- Sistem brze spojnice za jednostavno priključivanje pištolja i creva visokog pritiska.
DN-8 kvalitetno crevo ojačano tekstilnim opletom
- Zaštita creva od prelamanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperature (°C)
|max. 60
|Maks. pritisak (bar)
|180
|Dužina (m)
|10
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|240 x 240 x 85
Kompatibilni uređaji
- K 2.400
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT