PS 30 Plus brisač za površinski čistač
Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice.
Visokim pritiskom protiv teških zaprljanja: moćna četka za ribanje PS 30 Plus idealna je za uklanjanje uporne prljavštine sa malih i srednjih površina. Tri ugrađene mlaznice visokog pritiska ne samo što ostavljaju blistav rezultat, već pružaju i optimalni površinski učinak. Za čišćenje svih uglova i ivica efikasno i s lakoćom bočna mlaznica može se okretati za 40 stepeni. Tako se istovremeno štiti korisnik od prskanja vode. Ostale prednosti: Zahvaljujući kompaktnom obliku PS 30 Plus je posebno pogodna za čišćenje stepenica. Glava moćne četke za ribanje i pokretna je i fleksibilna. Može se okretati punih 360 stepeni kako bi se očistile teško dostupne površine. Sve glatke površine mogu se obrisati pomoću integrisane gume za uklanjanje prljavštine nakon čišćenja. Na taj se način brzo uklanja suvišna prljava voda a površina se odmah može koristiti.
Obeležja i prednosti
Zaokretna bočna mlaznicaSavršeno čišćenje svih uglova i ivica bez prskanja.
Glava četke može da se okreće 360°Za punu fleksibilnost na teško dostupnim mestima.
Prsten sa čekinjama (takođe i na bočnoj mlaznici)Zaštita od prskanja vode, bez obzira na podešavanje mlaznice.
Tri mlaznice visokog pritiska
- Efikasno čišćenje upornih nečistoća.
Kompaktan dizajn
- Omogućava lako čišćenje uzanih prolaza.
Kombinacija visokog pritiska i ručnog pritiska četkom
- Obezbeđuje posebno efikasno čišćenje u poređenju sa konvencionalnim alatima za ribanje.
Skidač
- Lako uklanjanje prljave vode. Može se zameniti bez alata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|749 x 264 x 768
Videos
Kompatibilni uređaji
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Power Control Home
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT
Područja primene
- Stepenice
- Terasa
- Balkon
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.