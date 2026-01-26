PS 30 Plus brisač za površinski čistač

Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice.

Visokim pritiskom protiv teških zaprljanja: moćna četka za ribanje PS 30 Plus idealna je za uklanjanje uporne prljavštine sa malih i srednjih površina. Tri ugrađene mlaznice visokog pritiska ne samo što ostavljaju blistav rezultat, već pružaju i optimalni površinski učinak. Za čišćenje svih uglova i ivica efikasno i s lakoćom bočna mlaznica može se okretati za 40 stepeni. Tako se istovremeno štiti korisnik od prskanja vode. Ostale prednosti: Zahvaljujući kompaktnom obliku PS 30 Plus je posebno pogodna za čišćenje stepenica. Glava moćne četke za ribanje i pokretna je i fleksibilna. Može se okretati punih 360 stepeni kako bi se očistile teško dostupne površine. Sve glatke površine mogu se obrisati pomoću integrisane gume za uklanjanje prljavštine nakon čišćenja. Na taj se način brzo uklanja suvišna prljava voda a površina se odmah može koristiti.

Obeležja i prednosti
PS 30 Plus brisač za površinski čistač: Zaokretna bočna mlaznica
Zaokretna bočna mlaznica
Savršeno čišćenje svih uglova i ivica bez prskanja.
PS 30 Plus brisač za površinski čistač: Glava četke može da se okreće 360°
Glava četke može da se okreće 360°
Za punu fleksibilnost na teško dostupnim mestima.
PS 30 Plus brisač za površinski čistač: Prsten sa čekinjama (takođe i na bočnoj mlaznici)
Prsten sa čekinjama (takođe i na bočnoj mlaznici)
Zaštita od prskanja vode, bez obzira na podešavanje mlaznice.
Tri mlaznice visokog pritiska
  • Efikasno čišćenje upornih nečistoća.
Kompaktan dizajn
  • Omogućava lako čišćenje uzanih prolaza.
Kombinacija visokog pritiska i ručnog pritiska četkom
  • Obezbeđuje posebno efikasno čišćenje u poređenju sa konvencionalnim alatima za ribanje.
Skidač
  • Lako uklanjanje prljave vode. Može se zameniti bez alata.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,9
Težina sa ambalažom (kg) 1,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 749 x 264 x 768
Područja primene
  • Stepenice
  • Terasa
  • Balkon
