Raspršivač pene FJ 3

Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.

Mlaznica za penu FJ 3 s izuzetno moćnom penom omogućava lako čišćenje svih površina poput laka, stakla i kamena. Savršena za vozila, zimske bašte, baštenski nameštaj, fasade, stepeništa, prikolice, staze, zidove, venecijanere, terase, kolske prilaze itd. Zapremina posude oko 0,3 litara. Direktno sipajte sredstvo za čišćenje Kärcher u mlaznicu za penu, priključite mlaznicu na pištolj i nanesite penu. Stepen mlaza podešava se po želji. Prikladna za sve kompresorske čistače Kärcher klasa od K2 do K7. Idealna za korišćenje sa sredstvom Kärcher Ultra Foam Cleaner.

Obeležja i prednosti
Jednostavna zamena različitih sredstava za čišćenje
  • Naročito podesno za aplikaciju
Moćna adhezivna pena
  • Čišćenje svih površina bez muke
Transparentna posuda sredstva za čišćenje
  • Sadržaj posude je u svako doba na oku
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja tamnosiva boja
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 93 x 201 x 120
Kompatibilnost Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Vozila
  • Zimske bašte
  • Motocikli i skuteri
  • Terasa
  • Bašta i kameni zidovi
  • Mobilne kućice