Raspršivač pene FJ 3
Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.
Mlaznica za penu FJ 3 s izuzetno moćnom penom omogućava lako čišćenje svih površina poput laka, stakla i kamena. Savršena za vozila, zimske bašte, baštenski nameštaj, fasade, stepeništa, prikolice, staze, zidove, venecijanere, terase, kolske prilaze itd. Zapremina posude oko 0,3 litara. Direktno sipajte sredstvo za čišćenje Kärcher u mlaznicu za penu, priključite mlaznicu na pištolj i nanesite penu. Stepen mlaza podešava se po želji. Prikladna za sve kompresorske čistače Kärcher klasa od K2 do K7. Idealna za korišćenje sa sredstvom Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Obeležja i prednosti
Jednostavna zamena različitih sredstava za čišćenje
- Naročito podesno za aplikaciju
Moćna adhezivna pena
- Čišćenje svih površina bez muke
Transparentna posuda sredstva za čišćenje
- Sadržaj posude je u svako doba na oku
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|93 x 201 x 120
|Kompatibilnost
|Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Područja primene
- Vozila
- Zimske bašte
- Motocikli i skuteri
- Terasa
- Bašta i kameni zidovi
- Mobilne kućice