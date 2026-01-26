Rezervne mlaznice, pribor T 350
Prvoklasne rezervne mlaznice omogućavaju jednostavnu zamenu mlaznica u priboru i pogodne su za zamenu mlaznica kod površinskih čistača T-Racer T 300 / T 350 za uređaje klase K 2 do K 7. Sadržana su tri para mlaznica za različite klase učinka kompresorskih čistača kao i dve kopče za fiksiranje.
Obeležja i prednosti
Rezervna mlaznica
- Brza i jednostavna zamena starih mlaznica.
- Prvoklasan kvalitet za dug vek trajanja.
Pljosnati mlaz pod visokim pritiskom
- Ravnomerno čišćenje i rastvaranje tvrdokornih nečistoća.
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
- Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|17 x 17 x 18