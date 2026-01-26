Prvoklasne rezervne mlaznice omogućavaju jednostavnu zamenu mlaznica u priboru i pogodne su za zamenu mlaznica kod površinskih čistača T-Racer T 300 / T 350 za uređaje klase K 2 do K 7. Sadržana su tri para mlaznica za različite klase učinka kompresorskih čistača kao i dve kopče za fiksiranje.