Ručna prskalica G 160
Zamenski pištolj za Kärcher kompresorske čistače od K2 do K7. Za sve kompresorske čistače kod kojih je crevo pričvršćeno za pištolj pomoću kopče (bez Quick Connect sistema).
Olakšana zamena pištolja. Zamenski pištolj za sve Kärcher kompresorske čistače od K2 do K7. Prikladan za sve kompresorske čistače kod kojih je crevo pričvršćeno za pištolj pomoću kopče ili obujmice.
Obeležja i prednosti
Rezervni pištolj za korisnike Kärcher kompresorskih čistača klase K2 - K7
- Jednostavna zamena pištolja.
Bajonet- spoj
- Omogućava priključivanje svih Kärcher pribora.
Nanošenje sredstva za čišćenje pod niskim pritiskom
- Jednostavno nanošenje sredstva za čišćenje.
- Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Osigurač za zaštitu dece
- Blokirano je okidanje pištolja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|422 x 40 x 181