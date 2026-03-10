Set O-prstenova

Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača.

Obeležja i prednosti
zamena O-prstena
  • Jednostavna zamena O-prstena i sigurnosnih čepova na priboru visokopritisnog čistača
Jednostavna zamena
  • Jako podesno za operatera
Zamenski O-prsten(i)
  • Dugotrajnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 17 x 17 x 13
