Skidač nečistoće DB 120 za K2–K3
Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Entry za kompresorske čistače Kärcher klasa K2 i K3. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.
Zahvaljujući moćnoj rotacionoj mlaznici Entry skidač nečistoće uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu i vraća sjaj površinama. Rotirajući tačkasti mlaz s lakoćom uklanja atmosfersku nečistoću i brzo obnavlja izgled površina zahvaćenih npr. mahovinom i atmosferskim talogom. Skidač nečistoće takođe krasi veliki površinski učinak. Prikladna za sve kompresorske čistače Kärcher klasa K2 i K3.
Obeležja i prednosti
Rotirajući tačkasti mlaz
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
- Ciljano čišćenje tvdokornih nečistoća
Bajonet- spoj
- Naročito podesno za aplikaciju
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|450 x 41 x 41
Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Vozila
- Čak i tvrdokorna prljavština
- Bašta i kameni zidovi
- Mahovina