Zahvaljujući moćnoj rotacionoj mlaznici Entry skidač nečistoće uklanja čak i tvrdokornu prljavštinu i vraća sjaj površinama. Rotirajući tačkasti mlaz s lakoćom uklanja atmosfersku nečistoću i brzo obnavlja izgled površina zahvaćenih npr. mahovinom i atmosferskim talogom. Skidač nečistoće takođe krasi veliki površinski učinak. Prikladna za sve kompresorske čistače Kärcher klasa K2 i K3.