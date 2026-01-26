Skidač nečistoće DB 145 za K4–K5

Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Middle za kompresorske čistače Kärcher klasa K4 i K5. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.

Skidač nečistoće za sve kompresorske čistače Kärcher klasa K4 i K5 uklanja atmosfersku prljavštinu bez po muke svojom snažnom rotacionom mlaznicom Middle s tačkastim mlazom. Njome možete skidati i tvrdokornu prljavštinu, npr. površine zahvaćene mahovinom ili atmosferskim talogom, za tili čas te povratiti prvobitni sjaj površinama. Skidač nečistoće takođe krasi veliki površinski učinak.

Obeležja i prednosti
Rotirajući tačkasti mlaz
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
  • Ciljano čišćenje tvdokornih nečistoća
Bajonet- spoj
  • Naročito podesno za aplikaciju
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 450 x 41 x 41

Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).

Područja primene
  • Vozila
  • Čak i tvrdokorna prljavština
  • Bašta i kameni zidovi
  • Mahovina