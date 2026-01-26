Skidač nečistoće DB 145 za K4–K5
Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Middle za kompresorske čistače Kärcher klasa K4 i K5. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.
Skidač nečistoće za sve kompresorske čistače Kärcher klasa K4 i K5 uklanja atmosfersku prljavštinu bez po muke svojom snažnom rotacionom mlaznicom Middle s tačkastim mlazom. Njome možete skidati i tvrdokornu prljavštinu, npr. površine zahvaćene mahovinom ili atmosferskim talogom, za tili čas te povratiti prvobitni sjaj površinama. Skidač nečistoće takođe krasi veliki površinski učinak.
Obeležja i prednosti
Rotirajući tačkasti mlaz
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
- Ciljano čišćenje tvdokornih nečistoća
Bajonet- spoj
- Naročito podesno za aplikaciju
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|450 x 41 x 41
Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Vozila
- Čak i tvrdokorna prljavština
- Bašta i kameni zidovi
- Mahovina