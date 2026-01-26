Skidač nečistoće za sve kompresorske čistače Kärcher klasa K4 i K5 uklanja atmosfersku prljavštinu bez po muke svojom snažnom rotacionom mlaznicom Middle s tačkastim mlazom. Njome možete skidati i tvrdokornu prljavštinu, npr. površine zahvaćene mahovinom ili atmosferskim talogom, za tili čas te povratiti prvobitni sjaj površinama. Skidač nečistoće takođe krasi veliki površinski učinak.