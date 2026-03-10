Skidač nečistoće DB 180 za K7

Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Top za kompresorske čistače Kärcher klasa K7. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.

Snagom protiv tvrdokorne prljavštine: skidač nečistoće s rotacionom mlaznicom Top za kompresorske čistače Kärcher klase K7. Rotacioni tačkasti mlaz i veliki površinski učinak lako skidaju atmosfersku prljavštinu kao što su mahovina ili atmosferski talog.

Obeležja i prednosti
Rotirajući tačkasti mlaz
  • Efektivno uklanjanje i tvrdokornih nečistoća sa osetljivih površina
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
  • Ciljano čišćenje tvdokornih nečistoća
Bajonet- spoj
  • Naročito podesno za aplikaciju
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 450 x 41 x 41

Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).

Područja primene
  • Vozila
  • Čak i tvrdokorna prljavština
  • Bašta i kameni zidovi
  • Mahovina