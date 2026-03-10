Skidač nečistoće DB 180 za K7
Snagom protiv tvrdokorne prljavštine: skidač nečistoće s rotacionom mlaznicom Top za kompresorske čistače Kärcher klase K7. Rotacioni tačkasti mlaz i veliki površinski učinak lako skidaju atmosfersku prljavštinu kao što su mahovina ili atmosferski talog.
Obeležja i prednosti
Rotirajući tačkasti mlaz
- Efektivno uklanjanje i tvrdokornih nečistoća sa osetljivih površina
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
- Ciljano čišćenje tvdokornih nečistoća
Bajonet- spoj
- Naročito podesno za aplikaciju
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|450 x 41 x 41
Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Vozila
- Čak i tvrdokorna prljavština
- Bašta i kameni zidovi
- Mahovina