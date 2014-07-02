Mlaznica za usisavanje s vazdušnim pogonom. Savršena za tepihe visokog flora i skupljanje životinjskih dlaka, npr. od pasa ili mačaka, i druge primene. Turbousisnu mlaznicu pokreće vazdušna struja usisivača. Snaga čišćenja značajno je povećana zahvaljujući rotirajućoj četki. Nečistoća nataložena duboko u vlaknima podiže se i efikasno uklanja. Za intenzivno, temeljno i higijensko čišćenje. Prikladna za usisivače VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 i DS 5600.