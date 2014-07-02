Turbousisna mlaznica
Mlaznica za usisavanje s vazdušnim pogonom. Savršena za tepihe visokog flora i skupljanje životinjskih dlaka, npr. od pasa ili mačaka, i druge primene. Turbousisnu mlaznicu pokreće vazdušna struja usisivača. Snaga čišćenja značajno je povećana zahvaljujući rotirajućoj četki. Nečistoća nataložena duboko u vlaknima podiže se i efikasno uklanja. Za intenzivno, temeljno i higijensko čišćenje. Prikladna za usisivače VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 i DS 5600.
Obeležja i prednosti
Četka za čišćenje na vazdušni pogon
- Četka za čišćenje izvlači i prašinu koja je duboko u tepihu.
- Vrlo dobro usisavanje životinjske dlake
- Vrlo dobro usisavanje nečistoće, takođe i kod tepiha s visokim vlaknima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|280 x 250 x 92
Područja primene
- Tepisi
