Turbousisna mlaznica

Mlaznica za usisavanje s vazdušnim pogonom. Optimalno za tepihe s visokim vlaknima i idealno za usisavanje životinjske dlake. Za posebno intenzivno, temeljno i higijensko čišćenje.

Mlaznica za usisavanje s vazdušnim pogonom. Savršena za tepihe visokog flora i skupljanje životinjskih dlaka, npr. od pasa ili mačaka, i druge primene. Turbousisnu mlaznicu pokreće vazdušna struja usisivača. Snaga čišćenja značajno je povećana zahvaljujući rotirajućoj četki. Nečistoća nataložena duboko u vlaknima podiže se i efikasno uklanja. Za intenzivno, temeljno i higijensko čišćenje. Prikladna za usisivače VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 i DS 5600.

Obeležja i prednosti
Četka za čišćenje na vazdušni pogon
  • Četka za čišćenje izvlači i prašinu koja je duboko u tepihu.
  • Vrlo dobro usisavanje životinjske dlake
  • Vrlo dobro usisavanje nečistoće, takođe i kod tepiha s visokim vlaknima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Standardna nominalna širina (mm) 35
Boja crna
Težina (kg) 0,6
Težina sa ambalažom (kg) 0,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 280 x 250 x 92
Područja primene
  • Tepisi
  • Tepisi