Ugaona mlazna cev

Ugaona mlaznica je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila. Podesna za sve Kärcher korisnike kompresorskih čistača klase K2-K7.

Obeležja i prednosti
Ekstradugačka ugaona mlaznica (oko 1 m)
  • Komforno čišćenje teško pristupačnih mesta, kao što su oluci ili donja strana automobila.
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
  • Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Pljosnati mlaz pod visokim pritiskom
  • Ravnomerno čišćenje i uklanjanje tvrdokorne nečistoće.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 930 x 43 x 116
Područja primene
  • Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
  • Kante za smeće
  • Čišćenje rezervoara za kišnicu.
  • Čišćenje blatobrana.
  • Čišćenje buradi.
  • Stepenice
