Univerzalni izmenljivi nastavak za WB 130
Savršen za čišćenje svih glatkih površina, obojenih, staklenih ili plastičnih: univerzalni izmenljivi nastavak za rotirajuću četku za pranje za WB 130.
Providne čekinje nastavka s četkom za pranje mogu se koristiti u veoma širokom rasponu poslova čišćenja. Univerzalni izmenljivi nastavak za rotirajuću četku za pranje za WB 130 savršen je za čišćenje glatkih površina, npr. obojenih, staklenih, plastičnih.
Obeležja i prednosti
Mekane transparentne čekinje
- Efikasno, blago čišćenje uz negu
Univerzalno primenljivo
- Za sve glatke površine, kao što su lak, staklo ili plastika.
Opcioni pribor
- Više mogućnosti primene rotirajuće četke za pranje za WB 130.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|113 x 113 x 46
Područja primene
- Vozila
- Motocikli i skuteri
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Zimske bašte
- Garažna vrata
- Elementi za zaštitu vida
- Balkonske obloge
- Prozorske klupe