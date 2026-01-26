Univerzalni izmenljivi nastavak za WB 130

Savršen za čišćenje svih glatkih površina, obojenih, staklenih ili plastičnih: univerzalni izmenljivi nastavak za rotirajuću četku za pranje za WB 130.

Providne čekinje nastavka s četkom za pranje mogu se koristiti u veoma širokom rasponu poslova čišćenja. Univerzalni izmenljivi nastavak za rotirajuću četku za pranje za WB 130 savršen je za čišćenje glatkih površina, npr. obojenih, staklenih, plastičnih.

Obeležja i prednosti
Mekane transparentne čekinje
  • Efikasno, blago čišćenje uz negu
Univerzalno primenljivo
  • Za sve glatke površine, kao što su lak, staklo ili plastika.
Opcioni pribor
  • Više mogućnosti primene rotirajuće četke za pranje za WB 130.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 113 x 113 x 46
Područja primene
  • Vozila
  • Motocikli i skuteri
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Zimske bašte
  • Garažna vrata
  • Elementi za zaštitu vida
  • Balkonske obloge
  • Prozorske klupe