Skip to content
Skip to navigation
Srbija
Home & Garden
KNOW HOW
Saveti za korišćenje Home & Garden uređaja
Sredstva za čišćenje i negu
Professional sredstva za čišćenje i negu
Ponude i akcije
Kärcher Webshop
Registrujte se i uštedite!
Katalozi
Kärcher u vašoj okolini
Posetite neki od Kärcher centara
Pretraga trgovaca
Kärcher ovlašćeni servisi
Kompresorski čistači
Mobilno čišćenje
Električni strugač leda
Čistač dvorišta
Baštenski alati
Mašine za metenje
Sistemi za zalivanje
Pumpe
Multifunkcionalni usisivači
Specialized Vacuums
Akumulatorski usisivači za prozore
Usisivači
Čistači za tvrde podove
Vacuum mop
Robot vacuums and mops
Akumulatorske metle
Parni čistači
Parni usisivač
Tretman vazduha
Water filters
Pribor
Sredstva za čišćenje i negu
Professional
PROFESSIONAL KNOW HOW
Professional ponude
Produžetak garancije za pumpe
Katalozi
Kärcher u vašoj okolini
Pretraga trgovaca
Kärcher ovlašćeni servisi
Rešenja za dezinfekciju i higijenu
Sredstva za čišćenje Professional
Pribor Professional
Kompresorski čistači
Park & City Solutions
Generatori i pumpe za otpadne vode
Usisivači
Usisivač za prozore i površine
Disinfection systems
Mašine za ribanje/za ribanje i usisavanje
Mašine za metenje i mašine za metenje i usisavanje
Mašina za čišćenje tepiha
Parni čistači/parni usisivači
Disinfection systems
Prečistač vazduha
Dispenzeri za vodu
Potrošni materijal
Industrijski usisivač/Otprašivači
Čišćenje suvim ledom
Komunalna tehnika
Sistemi za pranje vozila
Čišćenje rezervoara
Pribor
Sredstva za čišćenje i negu
Service
HOME & GARDEN
Garancija i servis
Garantni Uslovi
Produženje Garancije za Perače pod pritiskom
Produženje Garancije za Signature Line uređaje
Produženje Garancije za Pumpe
Katalog rezervnih delova
Produženje garancije za perače pod pritiskom na 5 godina
Usluga servisa
Servisni paketi
Ovlašćeni servisi
PODRŠKA
Posetite neki od Kärcher centara
Rezervni delovi
Uputstva za upotrebu
Uslovi Garancije
Kontakt
Inside Kärcher
PREDUZEĆE
O firmi Kärcher
Štampa
Otisak
Usklađenost i integritet
Karijera
Benefiti
Naša korporativna kultura
ODRŽIVOST
Ciljevi održivog razvoja 2025
Činjenice i brojke
Naši vodeći korporativni principi
Odgovornost za lanac snabdevanja i za proizvode
SPONZORISANJE
Projekti čišćenja
Online Shop
Home
Pribor
Vacuum mop
Rollers
GO TO PRODUCTS
Filter
GO TO PRODUCTS