Vario Power Jet Short 360° VP 145 S za K2–K4
VP 145 S: kratki Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom pritiska i zglobom s mogućnošću nameštanja za 360° idealan je za čišćenje teško pristupačnih mesta u blizini.
VP 145 S: kratki i lagani Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom pritiska i fleksibilnim zglobom s mogućnošću nameštanja za 360° idealan je za čišćenje teško pristupačnih mesta u blizini.
Obeležja i prednosti
Kontinuirano podešavanje
- Usklađivanje pritiska na dotični zadatak čišćenja.
Ušteda vremena
- Od zamene mlaznice može da se odustane.
Fleksibilni zglob
- Podesivi zglob 360°
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|166 x 42 x 62
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
- Čišćenje blatobrana.
- Cvetne kadice
- Kante za smeće