Vario zglob
Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.
Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta, poput roletni, krovova automobila i staklenih bašti. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme. Vario zglob pruža ergonomično čišćenje.
Obeležja i prednosti
Kontinuirano podesiv zglob za 180°
- Primetna pomoć u radu.
Vario zglob
- Komforno čišćenje teško pristupačnih mesta, kao što su oluci ili donja strana automobila.
Fleksibilno zaokretljivo za 180°
- Povećanje akcionog radijusa, veća fleksibilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|214 x 47 x 84
Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
- K2 Battery Set
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Power Control Home
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT
Područja primene
- Zimske bašte
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
- Vozila