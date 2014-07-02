Vario zglob

Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta, poput roletni, krovova automobila i staklenih bašti. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme. Vario zglob pruža ergonomično čišćenje.

Obeležja i prednosti
Kontinuirano podesiv zglob za 180°
  • Primetna pomoć u radu.
Vario zglob
  • Komforno čišćenje teško pristupačnih mesta, kao što su oluci ili donja strana automobila.
Fleksibilno zaokretljivo za 180°
  • Povećanje akcionog radijusa, veća fleksibilnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 214 x 47 x 84

Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).

Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Zimske bašte
  • Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
  • Vozila