Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect
Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnica. 180 bara, 60 °C.
Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače (K2 do K7) proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnica. Zamensko crevo trpi pritisak do 180 bara i pogodno je za temperature do 60 °C.
Obeležja i prednosti
Rezervno crevo 9 m
- Brza zamena creva
Quick Connect priključak
- Crevo visokog pritiska je lako za manevrisanje, brzo se ubacuje i izbacuje iz uređaja i pištolja. Ovo štedi vreme i trud.
Sistem brze spojnice
- Za komforno čišćenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperature (°C)
|max. 60
|Maks. pritisak (bar)
|180
|Dužina (m)
|9
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|245 x 245 x 65
Kompatibilni uređaji
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home