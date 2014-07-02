VP 120, Vario Power Jet za K 2

Vario-Power cev za raspršivanje: cev za raspršivanje sa kontrolom pritiska od niskopritisnog mlaza sa deterdžentom do onog visokopritisnog.

Vario-Power cev za raspršivanje: cev za raspršivanje sa kontrolom pritiska od niskopritisnog mlaza sa deterdžentom do onog visokopritisnog. Idealna za čišćenje manjih površina svuda oko kuće i u bašti, na primer, za pranje zidova, staza, ograda ili vozila. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom klase K2.

Obeležja i prednosti
Kontinuirano podešavanje
  • Usklađivanje pritiska na dotični zadatak čišćenja.
Mlaz sredstva za čišćenje na niskom pritisku
  • Kontinuirana regulacija pritiska – od mlaza niskog pritiska sredstva za čišćenje do mlaza visokog pritiska.
Ušteda vremena
  • Od zamene mlaznice može da se odustane.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 445 x 42 x 42
Područja primene
  • Vozila
  • Motocikli i skuteri
  • Fasada
  • Bašta i kameni zidovi
  • Ograde
  • Prostorije oko kuće i bašte