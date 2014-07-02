Vario-Power cev za raspršivanje: cev za raspršivanje sa kontrolom pritiska od niskopritisnog mlaza sa deterdžentom do onog visokopritisnog. Idealna za čišćenje manjih površina svuda oko kuće i u bašti, na primer, za pranje zidova, staza, ograda ili vozila. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom klase K2.