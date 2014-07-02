VP 120, Vario Power Jet za K 2
Vario-Power cev za raspršivanje: cev za raspršivanje sa kontrolom pritiska od niskopritisnog mlaza sa deterdžentom do onog visokopritisnog. Idealna za čišćenje manjih površina svuda oko kuće i u bašti, na primer, za pranje zidova, staza, ograda ili vozila. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom klase K2.
Obeležja i prednosti
Kontinuirano podešavanje
- Usklađivanje pritiska na dotični zadatak čišćenja.
Mlaz sredstva za čišćenje na niskom pritisku
- Kontinuirana regulacija pritiska – od mlaza niskog pritiska sredstva za čišćenje do mlaza visokog pritiska.
Ušteda vremena
- Od zamene mlaznice može da se odustane.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|445 x 42 x 42
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Vozila
- Motocikli i skuteri
- Fasada
- Bašta i kameni zidovi
- Ograde
- Prostorije oko kuće i bašte