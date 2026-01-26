VP 145, Vario mlaznica za K4–K5
Mlazna cev Vario power za kompresorske čistače od klase K4 do K5. Kontinualna regulacija pritiska, od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska, i to jednostavnim okretanjem mlazne cevi.
Mlazna cev Vario power: od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska – kontinualno podešavanje pritiska jednostavnim okretanjem mlazne cevi. Savršeno za čišćenje manjih površina oko kuće i u bašti, npr. zidova, staza, ograda i vozila. Prikladno je za sve kompresorske čistače Kärcher od klase K4 do K5.
Obeležja i prednosti
Kontinuirano podešavanje
- Usklađivanje pritiska na dotični zadatak čišćenja.
Niskopritisni mlaz sredstva za čišćenje
- Kontinuirana regulacija pritiska – od niskopritisnog mlaza sredstva za čišćenje do visokopritisnog mlaza.
Ušteda vremena
- Od zamene mlaznice može da se odustane.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|448 x 46 x 46
Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Vozila
- Motocikli i skuteri
- Fasada
- Bašta i kameni zidovi
- Ograde
- Prostorije oko kuće i bašte
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.