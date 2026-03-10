Mlazna cev Vario power: od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska – kontinualno podešavanje pritiska jednostavnim okretanjem mlazne cevi. Savršeno za čišćenje manjih površina oko kuće i u bašti, npr. zidova, staza, ograda i vozila. Prikladno je za sve kompresorske čistače Kärcher klase K7.