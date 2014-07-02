Visokopritisno produžno crevo dužine 10 m obezbeđuje veću fleksibilnost tokom čišćenja visokopritisnim peračima. Jednostavno spajanje produžnog creva sa visokopritisnim peračem. Robustno crevo, kvaliteta DN 8 je ojačano tekstilnom mrežicom, ima zaštitu od preklapanja, kao i stabilan mesingani priključak za dug vek trajanja. Produžno crevo podnosi pritisak do 160 bara i predviđeno je za temperature do 60 °C. Može se koristiti i sa hemijskim sredstvima. Može se koristiti sa svim Kärcher visokopritisnim peračima za domaćinstvo klase K2–K7.