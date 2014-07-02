XH 10, produžno crevo
Visokopritisno produžno crevo dužine 10 m obezbeđuje veću fleksibilnost tokom čišćenja visokopritisnim peračima. Jednostavno spajanje produžnog creva sa visokopritisnim peračem. Robustno crevo, kvaliteta DN 8 je ojačano tekstilnom mrežicom, ima zaštitu od preklapanja, kao i stabilan mesingani priključak za dug vek trajanja. Produžno crevo podnosi pritisak do 160 bara i predviđeno je za temperature do 60 °C. Može se koristiti i sa hemijskim sredstvima. Može se koristiti sa svim Kärcher visokopritisnim peračima za domaćinstvo klase K2–K7.
Obeležja i prednosti
10 m produžno crevo
- Povećanje akcionog radijusa, veća fleksibilnost.
DN-8 kvalitetno crevo ojačano tekstilnim opletom
- Dugotrajnost.
Zaštita od prelamanja
- Zaštita creva od prelamanja.
Mesingani priključak
- Dugotrajnost i prvoklasni kvalitet.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|10
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|240 x 240 x 85