XH 10, produžno crevo

Visokopritisno produžno crevo dužine 10 m, robustno i sa oznakom kvaliteta DN 8. Ojačano tekstilnom mrežicom, ne blokira protok preklapanjem i ima mesinganu spojnicu.

Visokopritisno produžno crevo dužine 10 m obezbeđuje veću fleksibilnost tokom čišćenja visokopritisnim peračima. Jednostavno spajanje produžnog creva sa visokopritisnim peračem. Robustno crevo, kvaliteta DN 8 je ojačano tekstilnom mrežicom, ima zaštitu od preklapanja, kao i stabilan mesingani priključak za dug vek trajanja. Produžno crevo podnosi pritisak do 160 bara i predviđeno je za temperature do 60 °C. Može se koristiti i sa hemijskim sredstvima. Može se koristiti sa svim Kärcher visokopritisnim peračima za domaćinstvo klase K2–K7.

Obeležja i prednosti
10 m produžno crevo
  • Povećanje akcionog radijusa, veća fleksibilnost.
DN-8 kvalitetno crevo ojačano tekstilnim opletom
  • Dugotrajnost.
Zaštita od prelamanja
  • Zaštita creva od prelamanja.
Mesingani priključak
  • Dugotrajnost i prvoklasni kvalitet.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 10
Boja crna
Težina (kg) 1,2
Težina sa ambalažom (kg) 1,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 240 x 240 x 85