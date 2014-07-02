XH 10 QR, gumeni crevni produžetak Quick Connect
Produžno visokopritisno gumeno crevo za veću fleksibilnost, dužine 10 m, prvoklasnog kvaliteta sa čeličnim ojačanjem koje garantuje dugotrajnost. Za uređaje klase K3–K7 proizvedene nakon 2008. godine sa Quick Connect priključkom. Spajanje pištolja sa okidačem.
Visokopritisno produžno gumeno crevo za „Best” pištolje sa Quick Connect adapterom, dužine 10 m, pruža veću fleksibilnost tokom čišćenja peračima pod pritiskom. Jednostavno spajanje preko Quick Connect spojnice. Robustno, prvoklasno crevo, ojačano čeličnom mrežicom koja garantuje trajnost. Produžno crevo podnosi pritisak do 180 bara i predviđeno je za temperature do 80 °C. Može se koristiti i sa hemijskim sredstvima, na svim Kärcher peračima pod pritiskom klase K3–K7, proizvedenim nakon 2008. godine, kod kojih se crevo povezuje sa pištoljem preko Quick Connect adaptera.
Obeležja i prednosti
10 m produžno crevo
- Povećanje akcionog radijusa, veća fleksibilnost.
Gumeno crevo sa čeličnim umetkom
- Dugotrajnost i prvoklasni kvalitet.
Quick Connect priključak
- Sistem brze spojnice za jednostavno priključivanje pištolja i creva visokog pritiska.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperature (°C)
|max. 60
|Maks. pritisak (bar)
|180
|Dužina (m)
|10
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|2,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|240 x 240 x 115
Kompatibilni uređaji
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact