XH 10 R, gumeno produžno crevo
Gumeno produžno visokopritisno crevo za veću fleksibilnost. Visokokvalitetno gumeno crevo dužine 10 m s čeličnim umetkom za veću dugotrajnost. Temperatura: do 80 °C. Pritisak do 160 bara.
Gumeno produžno crevo dužine 10 metara osigurava veću fleksibilnost i povećava radijus delovanja perača pod pritiskom. Jednostavno povežite sa uređajem i rad je odmah lakši. Visokokvalitetno gumeno crevo s čeličnim umetkom je robustno pa garantuje dugotrajnost. Produžno crevo izdržava pritisak do 160 bara i konstruisano je za temperature do 80 °C. Produžno crevo se svakako može koristiti i u kombinaciji sa sredstvima za čišćenje. Može se koristiti sa svim Kärcher peračima pod pritiskom za domaćinstvo klase K2–K8 koji imaju navojnu spojnicu. Nije podesno za uređaje sa motalicom za crevo.
Obeležja i prednosti
10 m produžno crevo
- Povećanje akcionog radijusa, veća fleksibilnost.
Gumeno crevo sa čeličnim umetkom
- Dugotrajnost i prvoklasni kvalitet.
Zaštita od prelamanja
- Zaštita creva od prelamanja.
Mesingani priključak
- Dugotrajnost i prvoklasni kvalitet.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|10
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|2,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|240 x 240 x 110