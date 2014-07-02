Gumeno produžno crevo dužine 10 metara osigurava veću fleksibilnost i povećava radijus delovanja perača pod pritiskom. Jednostavno povežite sa uređajem i rad je odmah lakši. Visokokvalitetno gumeno crevo s čeličnim umetkom je robustno pa garantuje dugotrajnost. Produžno crevo izdržava pritisak do 160 bara i konstruisano je za temperature do 80 °C. Produžno crevo se svakako može koristiti i u kombinaciji sa sredstvima za čišćenje. Može se koristiti sa svim Kärcher peračima pod pritiskom za domaćinstvo klase K2–K8 koji imaju navojnu spojnicu. Nije podesno za uređaje sa motalicom za crevo.