Zamenske mlaznice za T-Racer
Visokokvalitetne, sive zamenske mlaznice za jednostavnu zamenu T-Racer mlaznica. Prikladne za zamenu mlaznica za uređaje klase K2–K5 (T 250, T 300, T 400).
Obeležja i prednosti
Rezervna mlaznica
- Brza i jednostavna zamena starih mlaznica.
- Dugotrajnost i prvoklasni kvalitet.
Pljosnati mlaz pod visokim pritiskom
- Ravnomerno čišćenje i uklanjanje tvrdokorne nečistoće.
- Dobar učinak po površini – idealno za čišćenje većih površina.
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
- Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|90 x 125 x 30