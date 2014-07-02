Zamenske mlaznice za T-Racer

Visokokvalitetne, sive zamenske mlaznice za jednostavnu zamenu T-Racer mlaznica. Prikladne za zamenu mlaznica za uređaje klase K2–K5.

Visokokvalitetne, sive zamenske mlaznice za jednostavnu zamenu T-Racer mlaznica. Prikladne za zamenu mlaznica za uređaje klase K2–K5 (T 250, T 300, T 400).

Obeležja i prednosti
Rezervna mlaznica
  • Brza i jednostavna zamena starih mlaznica.
  • Dugotrajnost i prvoklasni kvalitet.
Pljosnati mlaz pod visokim pritiskom
  • Ravnomerno čišćenje i uklanjanje tvrdokorne nečistoće.
  • Dobar učinak po površini – idealno za čišćenje većih površina.
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
  • Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 90 x 125 x 30